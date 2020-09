Il Roma, Scotto a CN24: "Ghoulam punto interrogativo, se non dà garanzie è un problema. 4-2-3-1? Forse non ci sono i giocatori adatti"

Calciomercato Napoli - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non sarà un mercato diverso da ciò che conosciamo, la tendenza è quella di aspettare per risparmiare: in questa edizione di settembre alcuni aspetti si stanno evidenziando più di altri. Penso alle risoluzioni contrattuali, tra Higuain e Suarez erano situazioni che non eravamo abituati a vedere. Il Napoli si muove con un occhio attento a questo tipo di affari: penso a Sokratis che potrebbe arrivare con un accordo molto economico con l’Arsenal. Ci sono situazioni da decifrare, tra Koulibaly e Milik: se si vogliono vendere calciatori a cifre importanti, e sono valutati assieme 115-120 milioni di euro, non si può aspettare troppo tempo. Il Napoli deve decidere cosa fare per provare a dare una svolta al mercato: col 4-2-3-1 forse non ci sono i calciatori adatti. Ghoulam? Ha un ingaggio importante ed un contratto lungo, è un grosso punto interrogativo: se non dà garanzie è un problema grosso, un calciatore che fisicamente va recuperato non ha molto mercato. Non voglio giudicare il lavoro di Giuntoli che ha le idee chiare, ma ho la sensazione che con questo centrocampo il Napoli sia un po’ bloccato: gli eredi di Allan, Jorginho e Hamsik non sono mai stati trovati, ed in un 4-2-3-1 servirebbe un centrocampista muscolare, tipo Veretout oppure Kessié del Milan che anche piace a Gattuso”