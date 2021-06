Il Roma, Scotto a CN24: "A De Laurentiis bisognerà chiedere di Napoli-Verona, dovevano arrivare le scuse! Baumgartner seguito da Giuntoli"

Giovanni Scotto de Il Roma è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24. “Non inginocchiarsi non significa essere razzisti, ma farlo non costa nulla. Florenzi difficilmente recupererà per domani contro l’Austria, mi aspetto di vedere Di Lorenzo che ha parlato anche in conferenza stampa. Dovevano arrivare le scuse ai tifosi per Napoli-Verona, non dal presidente ma da chi era in campo. E’ giusto chiedere a De Laurentiis cosa sia accaduto. Il Napoli proverà a recuperare Lobotka come sostituto di Bakayoko. Ospina dovrà decidere se fare il vice Meret, Baumgartner è un calciatore seguito dal Napoli ma oggi costa troppo".