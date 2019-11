Il Roma, Caiazza: "Proiettili a Conte? Pensate se fosse successo a Napoli... "

Ultime notizie calcio Napoli - Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Proiettili a Conte? Pensate se fosse successo a Napoli… Aperture di giornali, speciali, etc… Succede in casa Inter, invece, è tutto normale perché Milano è la città della bere e Napoli la città della cronaca.

Il Meazza sarà tutto esaurito, guardiamo in casa nostra e pensiamo al Napoli che alcune partite le ha giocate bene. Escludiamo la partita contro il Genoa perché le gambe e la testa, in quel clima non ne hanno voluto sapere”.