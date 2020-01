Il Roma, Caiazza: "Ora si danno le colpe a Gattuso, ma i danni li ha fatti Ancelotti. I calciatori devono cominciare a fare gli uomini..."

Ultime calcio Napoli – Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Ora si danno le colpe a Gattuso, ma i danni li ha fatti Ancelotti. Massimo rispetto per quello che ha vinto, ma si è fatto trascinare dalla città e dalla voglia di vincere. Doveva avere l'onestà intellettuale di dire che con questi calciatori non si poteva andara avanti perchè logori. Klopp si sta chiedendo e sta chiedendo ai suoi come si sia potuto perdere contro questo Napoli. I calciatori devono cominciare a fare gli uomini altrimenti non possono fare i calciatori. Non dobbiamo perdere di vista l'ammutinamento: c'è chi deve cacciare da 300 ai 500mila euro. Si mette la mano nella tasca dei calciatori e si ottiene la reazione contraria. Chi ha visto Allan fare quello che ha fatto in campo e lasciarlo in quel modo, poi sente di ciò che è accaduto nel faccia a faccia, può pensare certamente che andrà via”.