Salvatore Caiazza de Il Roma è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi auguro che non si ripeta un Milik bis con Fabian Ruiz. De Laurentiis ha lasciato una patata bollente con Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. C'è il rischio che tutti inizino ad andare via".