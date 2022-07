Il Roma, Caiazza: "De Laurentiis non si strapperebbe i capelli se Meret andasse via"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Cosa succede con Alex Meret? In tempi non sospetti scrissi che il Napoli non avrebbe voluto nemmeno più Meret, e non solo David Ospina che andava a scadenza di contratto. Meret si starà guardando attorno e molto probabilmente potrebbe cambiare aria, e al tempo stesso De Laurentiis non si strapperebbe i capelli se Meret andasse via. Per molti mesi abbiamo detto che Spalletti voleva un portiere alla Ospina, con quale testa potrebbe rimanere Meret? Alex ha sofferto in questi anni, anche per colpe sue, ed ogni allenatore ha sempre scelto la sua alternativa.

Juventus su Koulibaly? Mi preoccupo per il suo agente Ramadani, dove sente odore di soldi si tuffa. A parte lo stipendio ed i bonus, ci metti anche le commissioni per l’agente: Raiola ci ha creato una carriera nella sua storia, io starei attento perchè il Bayern per De Ligt spenderebbe molto e la Juventus potrebbe convincere chiunque. Mi rammaricherei se Kalidou dovesse decidere di unirsi alla Juventus, dopo essersi legato ai colori del Napoli”