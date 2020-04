Il Roma, Caiazza: "Ci vogliono chiarezza e sicurezza, con questo virus si muore! Icardi? Non credo possa essere la volta buona"

Ultime calcio - Salvatore Caiazza, Il Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ci vuole chiarezza ma anche sicurezza rispetto all'emergenza COVID-19: non è una semplice influenza, qui si muore. Noi dobbiamo essere orgogliosi per i risultati in Campania, ma i medici delle società devono prendersi delle responsabilità forti. Serve dare attenzione, anche dal punto di vista legale. Il calcio ha interessi importanti e mi auguro che tutti possano trovare una soluzione e un modo per ricominciare. Farei i playoff con le prime sei della classifica. Naturale che Lotito voglia la gara secca per assegnare lo scudetto. Giocare ogni tre giorni, per chi non ha una rosa ampia, troverà grosse difficoltà visto il lungo stop. Icardi? Non credo possa essere la volta buona".