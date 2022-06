Il Roma, Caiazza a CN24: "Koulibaly non andrà alla Juve, possibile sorpresa a Dimaro! Osimhen potrebbe evitare certe dichiarazioni..."

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:



"Koulibaly non andrà alla Juve, conoscendo il personaggio non ha voglia di chiudere la sua carriera nel Napoli andando a giocare per una squadra odiata sportivamente dai napoletani. Se prorpio dovesse andare via, andrà via all'estero. Magari resta fino a giugno 2023 e poi si libera magari a parametro zero all'estero, magari al Barcellona. Non vedo una possibilità che possa andare alla Juventus".

"Credo che sia possibile che a Dimaro, faccia a faccia con De Laurentiis, possa concretizzarsi un eventuale rinnovo in extremis. Il giocatore sa che a breve diventerà il capitano della squadra e anche il leader dello spogliatoio, credo che in ritiro possa esserci questo riavvicinamento tra le parti".

"Spalletti non è tranquillo al momento, vanno via Mertens e Insigne, Politano fa i capricci, Osimhen è corteggiato e fa delle dichiarazioni che secondo me potrebbe evitare di fare".

"Il Napoli deve capire cosa fare per quanto riguarda il sostituto di Insigne. Kvaratskhelia sta facendo grandi cose in patria, ma poi col trasferimento in Italia e al Napoli bisognerà capire quale sarà il suo impatto con questo campionato e questa piazza".