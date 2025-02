Il pronostico di Behrami: "Se il Napoli sarà primo il 6 aprile, vincerà lo scudetto! Vi spiego"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino ha intervistato il doppio ex di Napoli e Udinese, Valon Behrami. Ecco alcuni passaggi significativi dell'intervista:

A "Step On Football" rispondendo alle domande dai social lei ha fissato la data nella quale il Napoli vincerà lo scudetto...

«Ho studiato il calendario. Se il Napoli sarà primo il 6 aprile, poi vincerà il titolo. Non vedo come possa calare la tensione con partite sulla carta dove parti sempre favorita. E poi c'è Conte che non lo permetterebbe alla squadra: piuttosto ribalta lo stadio. Certo, fino a quel giorno ha ancora scontri diretti e insidie. Ma la sensazione che ho del Napoli di oggi è quella di una squadra molto forte».

Se lo aspettava?

«No. Così come non mi aspettavo questo Conte così evoluto. Conte è un allenatore che non trova compromessi in se stesso. Vuole il massimo anche quando la squadra non è da sogno. Non so dove trova la fame per andare ad evolversi ancora».

Ma nella lotta scudetto c'è spazio anche per una terza incomoda oltre Napoli e Inter?

«No, sarà una corsa punto a punto. Inzaghi, per come lo conosco, penserà alla Champions ma senza mettere da parte lo scontro con Conte. Antonio, invece, non molla mai. Lo scontro diretto di marzo sarà fondamentale».

Da Conte a Spalletti, il Napoli che domina il campionato ha il comune denominatore di un allenatore carismatico, lei che conosce questa piazza si è fatto un'idea del perché?

«A Napoli o prendi un comandante o fai fatica. Ci sono troppi fattori ambientali che ti possono portare dalle stelle alle stalle. È una città nella quale senti l'umore della gente, ti svegli la mattina e capisci se il Napoli ha vinto o ha perso. Da giocatore non sempre hai la sensibilità per capire il momento. Se invece hai un comandate che si mette davanti, è lui il leader e tu devi fare solo il calciatore in campo. Fuori ci pensa lui. Seguire quella linea a Napoli è fondamentale. Se ascolti solo una voce e quella voce ti convince perché ne hai piena fiducia, il discorso cambia. Il comandante si prende gli alti e i bassi».

Nota delle analogie tra questo Napoli e quello che ha vinto il terzo scudetto?

«Con Spalletti c'era l'incoscienza e la voglia di diventare vincenti trascinati dall'entusiasmo e dallo spettacolo. Questa è una squadra più pragmatica, segue alla lettera quello che vuole l'allenatore e ha dentro una mentalità vincente. Quando giochi a 150 all'ora è difficile che ti vengono a prendere. Vedo una squadra in totale controllo a livello tecnico e mentale della partita. A questo Napoli basta una situazione di gioco per chiudere i conti, perché si muovono tutti in maniera perfetta».

Lei che idea si è fatto del mercato invernale del Napoli?

«Questo gruppo adesso è primo e gioca una volta a settimana, se porti un top player, che magari ha anche uno stipendio astronomico, quasi delegittimi quello che hanno fatto fino a ora e fai porre dei dubbi ai giocatori: "Non si fidano di me?". È chiaro che la gente voglia il super nome ma se non riesci a prenderli meglio restare così. L'unica paura è quella di un ipotetico infortunio».