Il professor Galli sentenzia: "Una nuova chiusura sarebbe un disastro"

Ultime coronavirus - A Mattino Cinque l'infettivologo Massimo Galli ha commentato i provvedimenti presi dal Governo per la Fase2:

"La teoria mascherine, guanti e speriamo bene non è sufficiente. Capisco che la gente non ne possa più, è comprensibile purtroppo il virus non fa sconti e potrebbero esserci nuove ondate, anche perché è bastata una singola botta per conciarci come ci ha conciato. La mia preoccupazione è che il problema si consideri superato, soprattutto se non vengono adottate tutte le misure per la prevenzione e l'arginamento di nuovi singoli focolai. Dover richiudere dopo aver riaperto potrebbe essere un disastro".