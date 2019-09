Il Pampa Sosa: "8 al mercato del Napoli, certe critiche inconcepibili"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Roberto ‘El Pampa’ Sosa, ex calciatore del Napoli:

“Maradona al Gimnasia? Qui a La Plata sono giorni che non si dorme. La città è in delirio, ci sono code per fare gli abbonamenti: non solo i tifosi del Gimnasia, ma di tutto il calcio argentino che avranno la possibilità di vedere Diego da vicino.

Il Gimnasia è il club che mi ha dato tutto. Con loro sono cresciuto, ho debuttato in Primera e grazie a quello che ho fatto con loro sono potuto arrivare in Serie A, quindi potete immaginare quanta gioia mi abbia dato l’arrivo di Diego.

Vincere il clasico con l’Estudiantes? Innanzitutto il Gimnasia Deve salvarsi, al momento è ultimo in classifica e l’obiettivo è questo. Per questo amo ancora di più Diego: non è andato al River, al Boca, o all’Independiente, ma in un club in difficoltà che aveva bisogno di lui.

Non so se Diego sa quello che ho fatto con il Napoli, ma l’importante è che lo ricordiamo io e i napoletani.

Scudetto Napoli e salvezza Gimnasia? Magari, dove si firma? A Napoli torno sempre volentieri e ci tornerò anche se non fosse per festeggiare il tricolore.

Al mercato del Napoli do un 8. Non capisco certe critiche. Il Napoli non ha venduto nessuna delle sue stelle e ha aggiunto giocatori forti. A Torino gli azzurri sono stati sfortunati, può capitare. Ma questa è una squadra molto forte che può competere per grandi risultati”