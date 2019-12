Il Napolista, Gallo: "Ancelotti ha sbagliato a non imporsi. Aspetto giuridico troppo pesante in questa vicenda”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore Il Napolista: “Ancelotti? Secondo me ha sbagliato a non imporsi. Il Napoli era arrivato a fine ciclo, per dichiarazione dello stesso Sarri, quindi bisognava cambiare giocatori. Va bene il primo anno, dove sono rimasti gran parte dei giocatori, il secondo anno doveva avvenire ciò che non è avvenuto. L'errore è avvenuto da parte di Ancelotti nel non impuntarsi, come invece ha fatto Conte all'Inter. Ancelotti pagherà con l'esonero, ma non risentirà molto la sua vita. L'aspetto giuridico ha avuto un peso enorme in questa vicenda, l'argomento principale sono le multe, sono quaranta giorni che non si parla d'altro. Ancelotti ha le sue responsabilità, ma da solo non avrebbe potuto risolvere la situazione".