Ultimissime calcio Napoli - Vincenzo Spadafora, ministro dello sport e delle politiche giovanili, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Ci sarà un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall'emergenza coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie".