Il Messaggero, Cericola: "Mertens-Lazio? Sarri e Tare su binari diversi, da qui le frizioni"

Paolo Cericola giornalista del Messaggero è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

C'è un rallentamento sulle mosse di mercato, come Romagnoli non ancora chiuso. C'è una evidente distonia sulla porta: la lazio cerca di accontentare Sarri prendendo Carnesecchi, ma l'Atalanta vuole 20 milioni. A quel punto ha virato su Vicario. Mertens-Lazio? Non è una sorpresa che Sarri e Tare si siano trovati su binari diversi. Il belga vuole 3 mln e regarlo ad alternativa di Immobile, diventa irreale. Che Sarri lo voglia non lo metta in dubbio e da qui sono nate delle frizioni con Tare.