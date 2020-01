Notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Roberto Ventre, giornalista: “E’ un presente molto importante per il Napoli che deve vincere a tutti i costi contro la Fiorentina. Poi, ci sarà la Lazio per una rivincita immediata ed infine la Juventus che è da sempre una gara particolare per gli azzurri, al San Paolo. Gattuso credo debba lavorare su testa, gambe e organizzazione del gioco. Del lavoro svolto dal tecnico fin qui, si inizia a vedere qualcosa”