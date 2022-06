Il Mattino, Majorano: "Vi dico il pallino di Giuntoli: pista caldissima, è l'estate giusto per prenderlo"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Bruno Maiorano, giornalista

“Barak? È una sorta di pallino del Napoli, di Giuntoli perché già negli anni scorsi hanno provato a strapparlo, però sembra che questa sia l’estate giusta per prenderlo. È chiaro che la pista in questo momento la pista è aperta, caldissima, ma il Napoli sta aspettando di cedere qualcuno per acquistare.

Ospina andrà via, si deve capire cosa si vuole fare con Meret, ma se si va verso il rinnovo si darà fiducia a lui nonostante il fatto che il suo rendimento sia stato altalenante. Il Napoli di Spalletti senza Fabian cambia, serve un sostituto all’altezza come Barak.

Deulofeu non è un esterno, quindi bisognerà capire il tipo di modulo che si vorrà utilizzare. Mi sembra più un alternativa a Mertens alle spalle di Osimhen.

Faccio fatica a pensare che vadano via sia Politano che Lozano, anche perché il primo ha chiesto di andare via perché oscurato dal messicano. Penso che qualora partisse Lozano, Politano potrebbe restare”.