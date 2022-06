Francesco De Luca, giornalista del Mattino, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Fabian? Metterlo da parte sarebbe un errore. Se ti da delle garanzie perchè non farlo giocare. Anche Insigne ha giocato in scadenza. Fabian da grande qualità ed ha giocato a strappi: grosse potenzialità ma che non ha costanza. Questo è un giocatore che va utilizzato anche se va via a zero. ma questo tocco a Spalletti decidere.