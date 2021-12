Il Mattino, De Luca: "Il Napoli si renda conto che la Champions non può essere fallita anche quest’anno"

Francesco De Luca, capo della redazione Sport de “Il Mattino”, è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni.

“Adesso non bisogna disperdere il patrimonio di risultati ottenuto nel girone d’andata. Dopo una partenza brillantissima, negli ultimi due mesi, il Napoli ha vinto solo due volte. contro Lazio e Milan. Bisogna tenere la Juventus a distanza: cinque punti sono obbiettivamente pochi. La Juventus non riuscirà ad entrare nella lotta per lo scudetto ma, sicuramente sarà una candidata per un posto in Champions League. Al di là degli infortuni, mi auguro che il Napoli si renda conto che la Champions non può essere fallita anche quest’anno"