Il Mattino, De Luca: "Con tutto il rispetto per Mertens, non può chiedere 4 mln per rinnovare"

Il giornalista del Mattino, Francesco De Luca, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

C'è ancora un po' di tempo per fare riflessioni: Romagnoli ha chiesto 3 mln di ingaggio, Lotito gliene offre 2.5

I giocatori devono capire che non si può tirare ancora la corda.

Con tutto il rispetto per Mertens, non ci si può presentare ad oggi a chiedere 4 mln per rinnovare tra ingaggio e bonus alla firma. Tra l'altro vorrei che un procuratore ci spiegasse cosa è il bonus alla firma.