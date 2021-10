Il Mattino, Crimaldi: "Carlo Ancelotti e Pep Guardiola figurano nell’inchiesta giornalistica Pandora Papers"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Crimaldi, giornalista de Il Mattino:

“Il caso Pandora Papers? Si tratta di conti correnti accesi nei cosiddetti paradisi fiscali per evadere le tasse. È presente anche il nome di Carlo Ancelotti, già accusato di aver evaso le tasse durante la sua prima permanenza al Real Madrid. In questo caso, avrebbe eluso le tasse sui diritti d’immagine. Il suo nome, comunque, non va assolutamente legato a quello di Raffaele Amato, trattandosi di due vicende completamente diverse. Per il momento si tratta di un’indagine giornalistica, non ancora è stata avviata una vera e propria inchiesta penale. Nell’ambito sportivo, inoltre, è presente anche il nome di Pep Guardiola”.