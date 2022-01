Il Mattino, Avagliano a CN24: "Salernitana? Domani un paio di difensori potrebbero essere negativi, in arrivo Mazzocchi! Su Diego Costa..."

Il giornalista de Il Mattino Alfonso Avagliano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La situazione attuale della Salernitana? Ora c’è una dirigenza qualificata che non ha bisogno di presentazioni, fino a fine dicembre la piazza è stata col fiato sospeso perché non c’era la garanzia di poter continuare il campionato. I mesi col trust hanno fiaccato il morale dei calciatori, al di là dei risultati del campo. Il presidente Iervolino è stato bravo nel toccare i tasti giusti per una piazza che con Lotito non si era sentita coccolata.

In questi minuti la Salernitana sta per acquistare Mazzocchi dal Venezia per un milione di euro, la palla passa al mercato e alle mosse di Walter Sabatini.

Le positività? La speranza è che non ci siano altri calciatori positivi dopo gli otto di questi giorni, con un altro scatterebbe l’allarme considerando il nuovo protocollo. La Salernitana ha soli 21 calciatori Over nel gruppo squadra, dovrà integrare fino a 25 per la lista legata al protocollo.

La squadra si è allenata a scartamento ridotto, ieri Sabatini ha avuto colloqui individuali per capire l’umore dei calciatori ed il loro rapporto con un Colantuono sulla graticola: il derby sarà uno spartiacque anche per definire la sua posizione.

La formazione? Difficile, anche i disponibili come Ribery: domani potrebbero esserci delle negativizzazioni in rosa, due difensori per cambiare la retroguardia. Non mi aspetto novità rispetto alla formazione che ha affrontato la Lazio, ma è difficile poterla dire con certezza.

Diego Costa? Sabatini non conferma e non smentisce, lo trattò per il Bologna in estate e ora le condizioni sono migliorate: è reduce dal campionato in Brasile, corrisponde all’elemento che servirebbe alla Salernitana”