Il Mattino, Agata: "Pépé potrebbe aver usato il Napoli o magari gli azzurri hanno retto il gioco ai procuratori: sono dinamiche di mercato..."

Gianluca Agata, giornalista del Mattino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Magari Pépé non aveva intenzione di venire al Napoli e gli azzurri sono stati sfruttati, per così dire, dagli agenti. Non a caso, poi, il giorno dopo gli agenti dell'ivoriano hanno chiuso con l'Arsenal. Sono strategie di mercato, magari anche il Napoli ha retto il gioco per un proprio tornaconto. Sono tutte dinamiche che fanno parte del calciomercato da sempre".