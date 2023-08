Il Mattino, Agata: "I lavori del Collana attirano l'interesse anche di De Laurentiis, sarà il polmone sportivo del Vomero"

Gianluca Agata de Il Mattino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sono in corso i lavori per l'impianto dello stadio Collana, nel giro di un paio di anni sarà quel polmone sportivo del Vomero. Lavori anche di copertura alle due tribune. C'è anche l'attenzione di De Laurentiis per il futuro del Collana, ovvio che ci sia stato un contatto tra De Luca e il presidente del Napoli".