Il Giorno, Carcano: "Gattuso in discussione anche a Milano! Forte pioggia Bergamo, il campo può portare la gara ai rigori"

Fabrizio Carcano, de Il Giorno, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Gattuso anche a Milano ha avuto questo rapporto che è andato logorando. Dal rinnovo poi è arrivato l’addio. Gasperini ha giocato con la difesa a quattro col Torino perché mancavano gli esterni, questa sera si torna al solito modulo. Bisogna guardare i rigoristi, a Bergamo piove tantissimo e il campo sarà pesante".