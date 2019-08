Il Giornale, Guelpa a CN24: "Dopo Cristiano Ronaldo nessun fenomeno, la Serie A come il campionato portoghese. James per il salto di qualità"

Calciomercato Napoli - Luigi Guelpa, giornalista de Il Giornale, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Terrei ancora viva la pista che porta a Rodrigo. Nelle prossime ore chiuderà il mercato inglese e il Valencia cerca di capire se il calciatore partirà. Dopo Cristiano Ronaldo il vuoto, si diceva che sarebbero arrivati giocatori importanti, dominano Inghilterra e Spagna. L'Italia sta diventando come il campionato portoghese. James Rodriguez farebbe fare il salto di qualità al Napoli, Lukaku è paragonabile a Cutrone".