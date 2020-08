Ultime calcio - Il giornalista de Il Giornale Tony Damascelli commenta le strategie di mercato della Juventus sulle frequenze di Radio Radio:

“A Torino non hanno un euro per il mercato. Dietro alla Juve c’è una proprietà che sta attenta ai conti. La Juventus in attacco la prossima stagione giocherà con Ronaldo, Dybala e Kulusevski. Douglas Costa? Al massimo può andare via in prestito”.