Il ballerino La Rocca incontra Mertens: "Mi ha invitato al San Paolo, è molto simpatico"

Ultime Calcio Napoli -Il ballerino Pasquale La Rocca, nativo di Casoria, domenica ha vinto l'edizione 2019 di Dancing With The Stars ad Anversa e ha incontrato Dries Mertens. Ecco l'intervista rilasciata ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Sapevo che c'era e per una manciata di minuti ho quasi dimenticato il ballo e lo spettacolo. Sono andato a salutarlo e l’empatia è stata immediata. Lui sapeva che ero napoletano e mi ha accolto con una battuta in dialetto. Sapeva anche che vivo in Inghilterra e mi ha chiesto, divertito, come facessi a vivere in un paese così rigido dal punto di vista climatico".

"É un ragazzo davvero molto simpatico, ci siamo scambiati i contatti e mi ha anche invitato a vedere una partita al San Paolo. Onorerò il suo invito, magari per una gara di Champions".

"Avevo nove anni quando ho iniziato, i miei genitori andavano a scuola di ballo, io non potevo ma la mia camera era diventata la pista dove allenarmi. Al mattino andavo a scuola, poi i compiti e finalmente le esercitazioni di ballo con mia cugina. Per migliorarmi sono andato a studiare danza a Roma, poi a Bologna. Ballavo tantissime ore al giorno e sono arrivate le prime competizioni nazionali e internazionali".