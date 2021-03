IFFHS - Barcellona squadra del decennio! Juventus sesta, Napoli seconda delle italiane

Napoli - Il Barcellona è il miglior club al mondo dell'ultimo decennio (2011-2020) davanti al Real Madrid e al Bayern Monaco secondo la classifica dell'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), la federazione internazionale della statistica del calcio. Il club catalano ha raggiunto 2877 punti in questi ultimi dieci anni, staccando i Blancos (2782 punti) e la formazione tedesca (2594 punti). Sesta la Juventus (2272 punti), preceduta dal Paris Saint-Germain, quarto, e dall'Atletico Madrid, quinto. Sono tre i club spagnoli tra i primi cinque al mondo e quattro squadre inglesi dal 7° al 10° posto (Chelsea, Manchester City, Manchester United e Arsenal nell'ordine). Il Gremio di Porto Alegre è il primo club non europeo, al 14° posto.

Inter e Milan in discesa

Per il Barcellona è il secondo successo "decennale" dopo quello del 2001-2010. Seconda tra le italiane è il Napoli, al dodicesimo posto, la Lazio è 30ª, l'Inter crolla dal quinto posto del precedente decennio al 32°, il Milan dal settimo al 38° posto, la Roma passa da 11ª a 38ª. Poi ci sono Fiorentina (73ª in classifica) e l'Atalanta (107ª).