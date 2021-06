Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sirigu potrebbe essere la soluzione giusta per il Napoli perché ha fatto grandissime cose ed ora non ha più nulla da chiedere alla sua carriera. Mirante è un mio grande amico ed è un portiere di altissimo livello".