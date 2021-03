Iezzo: "Si sta rivedendo il Napoli di inizio stagione, Fabian ieri impressionante! Mi farebbe piacere la conferma di Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ieri ha messo in campo lo stesso atteggiamento che si è visto a Milano. La squadra ha guadagnato in autostima, pressa alto e prova a chiudere gli avversari nella loro trequarti. Questo è frutto del lavoro settimanale che ora Gattuso riesce a fare. Sembra di rivedere il Napoli di inizio stagione. Fabian Ruiz è stato impressionante ieri, anche grazie a Demme che dà molto equilibrio alla squadra. Mi farebbe piacere una conferma di Gattuso, anche se non è facile visto che il tecnico è testardo. Mi piacerebbe vedere De Zerbi sulla panchina del Napoli perché potrebbe fare la differenza con la qualità che hanno gli azzurri".