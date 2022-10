Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Bisogna capire la formula usata dal Napoli per Meret se sarà ripetuta anche per gli altri rinnovi, è strano aver firmato un contratto di 2-3 anni e non averlo blindato con un contratto più lungo. Potrebbe essere anche una strategia o un accordo preso tra le parti per il bene di Meret".