Iezzo: "Neto ha qualcosa in meno di Meret, ecco chi prenderei come riserva"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

Calciomercato Napoli, l'opinione di Iezzo

"Neto l'abbiamo già visto in Italia, è un portiere ai livelli di Meret e forse ha qualcosa in meno dell'azzurro. Potrebbe dargli quella tranquillità di potersi giocare le sue carte, magari affiancandogli un estremo difensore non così ingombrante. Meret ha bisogno della fiducia di tutti, tifosi e società, perchè non ha niente da invidiare a nessuno. Ora serve che giochi con continuità senza un turnover incredibile come successo negli anni scorsi, un unicum sia in Italia ed in Europa. Fosse per me prenderei Sirigu come alternativa in porta".