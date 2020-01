Iezzo: "Milik può diventare un top player ma non è convinto delle sue caratteristiche. Inter? La differenza la fanno le virgole"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Milik, per l'età che ha, può diventare un top player. Un attaccante che su tre occasioni, una la butta dentro. Gli manca un po' di cattiveria, forse neanche lui capisce di poter avere certe caratteristiche, sembra non essere convinto delle sue qualità. Inter? Il Napoli è stato più squadra dell'Inter. Poi la differenza la fanno le virgole e le difficoltà vengono da aspetti particolari, vedi per esempio i tacchetti di cui parlava Gattuso. Servono calciatori in grado di costruire dal basso".