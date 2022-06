Iezzo: "Mertens? Con tutto il rispetto, è fuori mercato! Un ragionamento sui portieri mi ha stancato"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Iezzo:

“Meret, Ospina e Sirigu? Mi dispiacerebbe veder partire David Ospina, ha dato grande affidabilità in questi anni. Però se Alex Meret avesse una opportunità con uno come Sirigu alle spalle, forse potrebbe essere l’occasione giusta per farlo esprimere in tranquillità senza avere troppe pressioni.

Le scelte di Spalletti? Sulla costruzione dal basso il problema è un altro: ha un po’ stancato, il portiere deve saper parare ed uscire, se fa quella cosa in più è un bene. Meret con i piedi ci sa giocare, non è che altri portieri sono come Messi. La differenza è avere continuità nel giocare le partite, rivedendo sempre le azioni alla fine Meret crescerà e magari sarà come Ospina.

Mertens? Un giocatore straordinario, ma a questa età non più giovanissima poteva magari fare un’altra richiesta al Napoli: magari è un gioco per arrivare ad un’altra cifra, ma a queste condizioni con tutto il rispetto per Mertens siamo fuori mercato”