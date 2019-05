Iezzo: "Karnezis non mi ha sorpreso, dico di sì al ritorno di Quagliarella"

GENNARO IEZZO, ex portiere del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE". Ecco quanto dichiarato:

“Mi piacerebbe avere la ricetta giusta per far vincere il Napoli, ma non credo che esista. Karnezis non mi ha per niente sorpreso, è vero, era la terza scelta, ma conosce benissimo il nostro campionato, ha esperienza internazionale, è il titolare nella nazionale greca e quindi come avrei potuto avere dubbi. Oggi il Napoli ha un parco portieri di assoluto livello e spero che resti immutato anche per la prossima stagione. Meret è un fenomeno e mi auguro che Ancelotti gli dia ancora più continuità rispetto a questa stagione, anche se è stato condizionato dagli infortuni. Non credo che il Napoli debba prendere un giocatore da 37 gol, magari arriva qualcuno che li realizzerà proprio in maglia azzurra, ma sicuramente deve prendere una punta forte da affiancare a Milik. Veretout? È un bravissimo centrocampista ma non è quello che serve al centrocampo azzurro che invece, ha bisogno di un vero regista, un vero leader che sappia prendere per mano la squadra nei momenti difficili. De Rossi è un giocatore di altissimo livello, ma ripeto, non è il centrocampista che serve, mentre Quagliarella lo prenderei subito perché con tutte le occasioni che creano gli azzurri farebbe 50 gol. Insigne deve stare solo sereno perché è un giocatore di altissimo livello, deve capire che essendo napoletano i tifosi gli chiederanno sempre qualcosa in più, deve solo a sopportare meglio questa pressione e spero che rimanga a vita in azzurro”.