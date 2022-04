Iezzo: "Il Napoli ha l'obbligo di vincerle tutte ma non tutta la rosa ha creduto nella vittoria dello scudetto"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha l'obbligo di vincerle tutte per sperare di vincere lo scudetto. Prima potevi contare su te stesso, oggi devi sperare che qualcuno perda punti. Il Napoli ha sprecato tanto, era l'anno giusto. Questa squadra, nella sua totalità, non ha creduto fino in fondo di vincere lo scudetto. Ora sei in una posizione che ti piò portare alla vittoria finale, ma non vedo cattiveria e coraggi di vincere".