Iezzo: "Hamsik? Che ricordo il suo primo gol! Poca gente allo stadio? Serve riportare entusiasmo con un grande colpo"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret è un ragazzo talentuoso, lo ha dimostrato alla SPAL e si sta confermando a Napoli. Il club ci ha visto bene con lui, sta crescendo anno dopo anno. Gli manca un po' di esperienza, ma dal punto di vista tecnico non ha nulla da invidiare a nessuno. Primo gol di Hamsik contro la Sampdoria? Era sempre la terza giornata di campionato. Hamsik ci aveva già impressionato quando era a Brescia e nel primo ritiro, poi da quella partita contro la Sampdoria dimostrò di che pasta fosse fatto. Fece un gol da fuoriclasse. Lì la gente comprese che il Napoli aveva fatto un acquisto straordinario.

Iezzo Napoli Hamsik