Iezzo: "Giusto ripartire ma con la massima sicurezza: le vacanze potevano essere rinviate. Se cedi Koulibaly e Maksimovic, devi fare un grande mercato"

“E' stata una stagione particolare questa, soprattutto per la vita che è stata stravolta. Giusto che si riparta ma con la massima sicurezza. Sono bastati dieci giorni per avere un numero elevato di contagi, anche tra i calciatori. Mettere in pericolo il sistema e la famiglia è un qualcosa che non deve mai accadere, le vacanze potevano anche essere rinviate. Napoli? Non ci sono idee chiare, se mandi via Maksimovic e Koulibaly diventa un problema. Se cedi questi calciatori, allora bisogna muoversi tanto sul mercato. Non partecipando alla Champions, il Napoli deve fare cassa per cercare di migliorare la squadra. Una rivoluzione così forte potrebbe far bene ma anche rischiare di fare malissimo".