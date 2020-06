Iezzo: "Con Grava e Cannavaro parlavo solo in napoletano in campo. Meret? Gli si deve dare continuità"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Iezzo

"Non mi piace l'alternanza dei portieri: è un ruolo particolare e seeve continuità. Meret è giovane e diventerà tra i più forti d'Europa se gli daranno opportunità di giocare con continuità. Ospina, bravo con i piedi e Gattuso lo stima. Quando un portiere non gioca non è contento. Serve capire cosa si vorrà fare con lui la prossima stagione: Meret è un patrimonio della società. Portieri che parlano? Inutile martellare i compagni, con Grava e Cannavaro parlavo solo in napoletano".