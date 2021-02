Iezzo è ancora dalla parte di Meret: "Sceglierei sempre lui nel confronto con Ospina"

Gennaro Iezzo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Gattuso cercherà di sfruttare al meglio il doppio scontro con l'Atalanta. In queste partite che durano 180 minuti si deve evitare di prendere gol in primis, poi di segnare. La difesa a tre mi incuriosisce perchè secondo me questa squadra ha la qualità di poterla fare. Makismovic ad esempio è abituato a giocare in una difesa a tre. Sono curioso. Portiere? Io vorrei che giocasse Meret. Gattuso alla fine ti sorprende sempre però dove cadi, cadi bene. Sia Meret che Ospina sono due portieri importanti".