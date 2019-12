Iezzo: "Al Napoli mancano giocatori che sappiano mostrare il carattere: quello che abbiamo visto è da mani nei capelli"

Ultime calcio Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Al Napoli mancano giocatori che sappiano mostrare il carattere. I gol presi sono da ABC del calcio, ma anche quelli vanno allenati. I principi calcistici in toto, vanno allenati sempre. Basta un po' di distrazione per perdere tutto. Quello che abbiamo visto è da mano nei capelli. Parma? Non si può lasciare solo Callejon con Gervinho, Meret doveva chiamare l'uomo e farsi sentire. Meret diventerà tra i più forti al mondo, ma deve crescere ancora. E' arrivato il momento di resettare tutto, il presidente deve fare quadrato. Non si possono più vedere facce tristi dei calciatori in campo. Crocifiggere Insigne è sbagliato, col Parma ha fatto bene".