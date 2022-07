Ielpo: "Meret? Il problema è che non ha mai convinto a Napoli"

L’ex portiere Mario Ielpo è intervenuto durante la trasmissione "A Tutto Mercato", su TMW Radio:

Ielpo su Meret e il Napoli

Giusto affiancare un titolare a Meret?

“In linea di massima non ha mai giovato l’alternanza tra portieri. Quando andai al Milan ero alla pari con Rossi, ma finii per giocare solo le partite di contorno, perché alla fine l’allenatore punta sempre principalmente su uno. Bisognerà vedere anche Spalletti come vede questa cosa. Il problema secondo me è che Meret non ha mai pienamente convinto a Napoli”.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli