Idasiak, l'agente: "Ho già offerte per lui, parleremo con la società per un prestito. Terzo portiere? Sarebbe un assassinio tecnico" | ESCLUSIVA

Massimiliano Simeone, agente di Idasiak, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'.

"La salvezza è un grande traguardo che premia l'ottima stagione di Idasik fatta di tante partite ad alto livello. Sono molto contento anche per mister Frustalupi che merita questo riconoscimento, così come a tutti gli altri dirigenti che lavorano per il settore giovanile azzurro. La Primavera del Napoli è viva ma dovrebbe fare investimenti ancora più importanti per colmare il gap con i settori giovanili del Nord. Bisognerebbe considerarlo come una risorsa e non come un fastidio. La rosa del Napoli andava ampliata già ad inizio anno, mentre l'anno prossimo con la Youth League bisognerà fare ancora meglio in termini di organico".

Su Idasiak: "Ha fatto tutto il ciclo con la Primavera azzurra in quattro anni. Adesso dovrò parlare con la società per capire il futuro. Lui ha dimostrato, lavorando e migliorandosi, di essere mentalmente e tecnicamente fortissimo. Ora bisogna continuare questi step magari con un prestito. Farlo continuare come terzo sarebbe un assassinio tecnico, lui ha bisogno di giocare. Io ho delle offerte di club importanti in Polonia che sono a ridosso delle partecipazione alle coppe, dovremo parlare anche del contratto con il Napoli.

Molto meglio giocare con costanza in leghe minori che fare il terzo nel Napoli, un ventenne lo ammazzi dal punto di vista della crescita. A noi interessa giocare, poi capiremo che progetti ha il Napoli ed allora saremmo anche pronti a rinnovare. Ci auguriamo di fare una crescita come Contini, perchè credo che tempo due anni ed Idasiak potrà arrivare in Serie A. Spero di trovare un accordo con il Napoli".

Poi svela un retroscena: "In passato poteva liberarsi a zero dal Napoli ed arrivò un'offerta importante da un club italiano che quest'anno farà la Champions. Noi però rifiutammo perchè Idasiak sta bene a Napoli e la società questo se lo ricorda. Le promesse sono debiti morali e l'anno prossimo voglio che il ragazzo giochi, adesso tocca al Napoli dimostrare quanto crede nel ragazzo".