Idasiak, l'agente: "Parte per il ritiro, anche se vorrebbe giocare con continuità. Terzo portiere? Decide Giuntoli"

Notizie Napoli calcio. Hubert Idasiak, giovane portiere polacco del Napoli, ha disputato l'ennesima ottima stagione con la Primavera azzurra ed ora è pronto per una nuova avventura.

Del futuro di Idasiak ha parlato il suo agente, Massimiliano Simeone, che ha svelato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli i progetti per il futuro dell'estremo difensore:

"Parte in ritiro con Spalletti, ma speriamo di poter andare a giocare con continuità. Abbiamo avuto proposte dalla Serie A polacca, ma il Napoli al momento non vuol privarsene. Terzo portiere in azzurro? Non lo escludo, decide Giuntoli"