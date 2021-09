Idasiak, l'agente: "Debutto con il Leicester? Ha intensificato gli allenamenti per farsi trovare pronto. Era arrabbiato dopo il Benevento"

Napoli calcio - Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Se giocasse a Leicester sarebbe un debutto incredibile e sarebbe l'occasione di confermarsi dopo aver fatto bene in Primavera. Sono due mondi differenti, ma Hubert può far bene a prescindere da tutto. Ho sentito Hubert dopo l'amichevole col Benevento e per lui è stata la prima volta al Maradona. Era arrabbiato per non aver avuto modo di avere la sua occasione per dimostrare di che pasta è fatto. Lui è un ragazzo freddo e non subisce grosse pressioni se non quelle normali, quelle del giocatore che si ritrova da titolare con compagni di squadra che fino ad oggi ha sempre visto dagli spalti. In questi giorni si allenato in maniera più intensa per farsi trovare pronto. Però sembra che ci siano degli spiragli per una deroga per far giocare Ospina ed Osimhen"