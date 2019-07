Auriemma ribadisce: "Wanda Nara è stata a Napoli! Disgustato dal modo di fare di alcuni colleghi" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Icardi Wanda Nara, pare che la moglie del calciatore sia stata a Napoli negli ultimi giorni. A ribadire di un possibile viaggio a Napoli di Wanda Nara è il collega di Tuttosport Raffaele Auriemma, che durante la trasmissione 8 Football Club di Canale 8 ha detto: “Ribadisco che l’altro giorno Wanda Nara è stata a Napoli, non so per cosa sia venuta e chi abbiamo incontrato. Voglio però dire che trovo assurdo che un giornalista possa deridere un collega, senza portare dei fatti. Sono disgustato da un certo modo di fare la professione”.