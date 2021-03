Icardi, l'ex agente: "Il Napoli ce lo chiese dopo una doppietta alla Juve: tutto naufragò sui diritti d'immagine" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Abian Moreno, ex agente dell’attaccante del PSG Mauro Icardi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La prima società che mi chiamò per Mauro Icardi, eravamo alla Samp, è stato il Napoli. Era subito dopo la doppietta che fece alla Juve. Non ci accordammo perchè non c'erano i presupposti sui diritti d'immagine che per me era la cosa più importante. Il club mi disse che non potevo gestire i diritti d'immagine e quindi non se ne fece più nulla. Un ritorno in Italia? E' possibile, la serie A è perfetta per lui"