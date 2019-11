CdS, Salvione: "Ibrahimovic ha fatto una promessa a Mihajlovic! La famiglia dello svedese spinge per vivere a Milano"

Calciomercato Napoli - Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Bologna sta lavorando da tempo su Ibrahimovic che avrebbe fatto una promessa a Mihajlovic, per la squadra rossoblù sarebbe un colpo da sogno. Non sarà semplice perché a Ibra piace vincere e competere ai massimi livelli, alla famiglia dello svedese invece, piacerebbe anche vivere a Milano, vedremo come andrà a finire nelle prossime settimane. Per ora sono solo indiscrezioni che arrivano da Barcellona ma onestamente, parlare di trattative interrotte tra Fabian e il Napoli per il rinnovo, non mi risulta. Il centrocampista spagnolo oramai fa gola a tantissimi club, spagnoli e non, per questo credo che vengano fuori queste notizie. Fabian ha ampi margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda la continuità. La situazione per Callejon e Mertens è più complicata perché c'è stata già un'offerta della società che attende ancora la risposta che con il passare dei giorni potrebbe anche maturare. Credo che da parte dei giocatori ci sia l'intenzione di verificare fino in fondo la possibilità di rimanere a Napoli ma per ora siamo alle solite schermaglie tipiche dei rinnovi".