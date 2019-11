Iavarone: "Napoli affetto da sindrome tafazziana, situazione di Allan delicata. Milik? Ha la pubalgia, andava gestito diversamente"

Ultime calcio Napoli – Toni Iavarone è intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La mancanza di Hamsik si fa sentire, uno dei motivi della crisi del Napoli. Questa è un'altra partita oscurata da un male che il Napoli si porta dietro: l'ammutinamento. Anziché abbandonare la sindrome tafazziana, tipica del Napoli Aureliano, sembra che presidente e staff tecnico (giocatori compresi), al grido del "tanto peggio tanto meglio", vogliano invece imitarne il cattivo esempio. Allan? Il brasiliano é il paradigma di un Napoli che fa della lite giudiziaria e non e della sopportazione reciproca il proprio modo di vivere male e di far vivere male la gente del Napoli. Il Napoli non può stare solo due punti più su del Verona. Squadra sfasciata dalla crisi, dalla crisi dei rapporti. Giocava con allegria, ora è tutto perso. Tutto questo porta alla distruzione, serve arrivare a fine stagione. Poi si vedrà... Quando ci sono allenatori come Reja, Mazzarri fa campionati incredibili, scende di rendimento quando ha allenatori importanti. Oggi tocca a De Laurentiis rimettere insieme i cocci. Hamsik? Abbiamo sempre preso le sue difese ed esaltato per il suo gioco. Il Napoli ha perso l'ultimo giocatore di qualità che aveva in rosa. Ci sarà questione civile per l'ammutinamento: vedremo come andrà a finire, può accadere tutto il contrario di tutto. Il danno di immagine va quantificato. De Laurentiis ha cominciato una trattativa con la pistola fumante sul tavolo: ci può stare. Allan sarà il giocatore che più di tutti pagherà la rivolta. Ha fatto una grande partita a Milano, ma questo modo di vivere è complicato. Tutto questo ci fa pensare che a Napoli neanche il Napoli funziona bene più e spero che si possa tornare presto ad una situazione di normalità. De Laurentiis deve pensare in grande e costruire in grande per diventare pari alle altre italiane di livello. Milik potrebbe avere la pubalgia, andava fatta una preparazione specifica, forse andava fatto un lavoro di scarico forte”.