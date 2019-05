Toni Iavarone, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedì”, trasmissione in onda su Canale 8. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mertens ha segnato per la seconda volta di testa nell’ultimo scorcio di campionato, ormai sta rubando il mestiere a Milik. In attacco, come bomber per andare a completare il reparto avanzato, mi piacerebbe Belotti perché potrebbe essere una ottima soluzione visto che ha un ingaggio alla portata”.